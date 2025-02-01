رمضان 2025.. 17 صورة جديدة من كواليس مسلسل "عقبال عندكوا"

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن 17 صورة جديدة من كواليس المسلسل الكوميدي "عقبال عندكوا" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وضمت الصور عددا كبيرا من صناع وأبطال العمل، بينهم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد بإطلالات مختلفة، كما ظهر في الصور المنتج أحمد السبكي، الفنان محمد ثروت، المخرج معتز التوني، الفنان علاء مرسي، الفنان سليمان عيد، والفنانة عارفة عبدالرسول.

المسلسل يشارك في بطولته: محمد أسامة (أوس أوس)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، وإبرام سمير، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل.

جدير بالذكر أن إيمي سمير غانم تعود للمنافسة في السباق الرمضاني بمسلسل بعد فترة غياب، إذ قدمت للجمهور في 2019 مسلسل "سوبر ميرو".