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رمضان 2025.. 17 صورة جديدة من كواليس مسلسل "عقبال عندكوا"

08:30 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو (4)
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو (9)
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
  • عرض 17 صورة
    كواليس مسلسل عقبال عندكو
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كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن 17 صورة جديدة من كواليس المسلسل الكوميدي "عقبال عندكوا" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.
وضمت الصور عددا كبيرا من صناع وأبطال العمل، بينهم النجمة إيمي سمير غانم والنجم حسن الرداد بإطلالات مختلفة، كما ظهر في الصور المنتج أحمد السبكي، الفنان محمد ثروت، المخرج معتز التوني، الفنان علاء مرسي، الفنان سليمان عيد، والفنانة عارفة عبدالرسول.
المسلسل يشارك في بطولته: محمد أسامة (أوس أوس)، خديجة أحمد فؤاد، أحمد مختار، جيلان علاء، وإبرام سمير، تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن، إخراج علاء إسماعيل.
جدير بالذكر أن إيمي سمير غانم تعود للمنافسة في السباق الرمضاني بمسلسل بعد فترة غياب، إذ قدمت للجمهور في 2019 مسلسل "سوبر ميرو".

عقبال عندكو إيمي سمير غانم مسلسلات رمضان 2025 رمضان 2025
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