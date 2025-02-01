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رمضان 2025..شاهد الصور الأولى من كواليس مسلسل "شباب امرأة"

07:56 م السبت 01 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كواليس تصوير مسلسل شباب امرأة
  • عرض 6 صورة
    غادة عبد الرازق من كواليس تصوير شباب امرأة رمضان 2025
  • عرض 6 صورة
    الفنان محمد محمود من كواليس مسلسل شباب امرأة
  • عرض 6 صورة
    غادة عبد الرازق ويوسف عمر من كواليس مسلسل شباب امرأة
  • عرض 6 صورة
    غادة عبد الرازق من كواليس تصوير شباب امرأة
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كتب- مروان الطيب:

كشفت الشركة المنتجة لمسلسل "شباب امرأة" بطولة النجمة غادة عبد الرازق، عن الصور الأولى من كواليس التصوير، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "إنستجرام"، صور من كواليس التصوير ظهر خلالها عدد من أبطال المسلسل على رأسهم النجمة غادة عبد الرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

وتدور أحداث مسلسل "شباب امرأة" في إطار درامي حول شاب من الأرياف يلتحق بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امراة متسلطة تدعى شفاعات، تفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى ممارسة الرذيلة معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وصحته، وفي هذا الوقت تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها منذ الصغر في التخلص من كافة مظاهر الفساد التي يعيش فيها.

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مسلسل شباب امرأة إنستجرام غادة عبد الرازق مسلسلات رمضان 2025
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