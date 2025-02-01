20 صورة من مسلسل "العتاولة 2".. والجمهور يعلق:"أحلى مسلسل في رمضان"

كتب- مروان الطيب:

ينتظر جمهور الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025، بعد النجاح الكبير للجزء الأول الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

ويواصل فريق عمل مسلسل "العتاولة 2" الترويج للمسلسل، ونشر العديد منهم البوسترات الدعائية لشخصياتهم ضمن أحداث المسلسل عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزداد التشويق لدى الجمهور المصري والعربي الذي ينتظر بصبر أحداث الجزء الثاني وسط العديد من المفاجئات وانضمام عدد من أبرز النجوم وسط توقعات بأن يحقق المسلسل نجاحًا يفوق نجاح الجزء الأول.

وانهالت تعليقات الجمهور على البوسترات وجاءت كالتالي:"في حب العتاولة، منظرين المسلسل الجميل، أحلى مسلسل في رمضان إن شاء الله، أجمد عتاولة، ملوك الدراما، العتاولة مهمش منافس، أجمد مسلسل في رمضان، المسلسل رقم واحد بلامنازع"".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

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