أحمد كشك: "ظهوري بقميص الاتحاد السكندري على بوستر العتاولة 2 وراه سر"

رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

"dmc" تكشف عن بوسترات "قلبي ومفتاحه" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

كتبت- منى الموجي:

يواصل الفنان أحمد كشك تصوير مشاهده في الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 مطلع شهر مارس المُقبل.

كشك أكد في بيان صحفي أن شخصية السبتي التي يقدمها خلال الأحداث ستشهد الكثير من المفاجآت والتطورات، متمنيا أن تنال إعجاب الجمهور وتحقق النجاح الذي حققته في الجزء الأول.

وظهر كشك في الملصق الدعائي الرسمي الخاص بشخصيته، مرتديا قميص نادي الاتحاد السكندري، وعلق "شخصية السبتي فيها تطور كبير في الشكل وكمان الأحداث وفكرة ظهوري بـ تي شيرت فريق الاتحاد السكندري وراها سر الجمهور هيكتشفه مع عرض المسلسل".

"العتاولة 2" بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم الجندي، زينب العبد.