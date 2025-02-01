مد عرض مسرحية "بني آدم" لأحمد حلمي بالسعودية ليوم واحد

كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مد عرض "مسرحية بني آدم" للنجم أحمد حلمي، ليوم واحد لتنتهي غدا الأحد 2 فبراير بدلا من اليوم السبت 1 فبراير.

ونشر آل الشيخ، فيديو توضيحي، عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "تمديد عرض مسرحية بني آدم على مسرح بكر الشدي إلى 2 فبراير".

تدور أحداث مسرحية "بني آدم" في إطار كوميدي حول ناجي وفرح، أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا تسكنه روح عفريت غاضب يدعى غندور، بينما تحاول فرح إعادة إحياء المسرح، يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، لكن الحياة بينهم تكشف له جانبُا آخر من البشر، لم يعرفه من قبل.

مسرحية "بني آدم" تعرض على مسرح بكر الشدي في الفترة من 26 يناير حتى 1 فبراير، ويخوض بطولتها أحمد حلمي، حمدي الميرغني، إيمان السد، مصطفى خاطر، ياسمينا العبد، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي.





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