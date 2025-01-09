طرح ملصقات دعائية جديدة لمسرحية "البقاء للأصيع" قبل عرضها في الرياض

قبل عرضه غدًا على "Watch It".. 10 معلومات عن مسلسل "إقامة جبرية"

كتب- مروان الطيب:

طرح المنتج محمد نصار، ملصقات دعائية منفردة لأبطال مسرحية "البقاء للأصيع" استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، في الفترة من 12-16 يناير الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر نصار (بوسترات) عدد من أبطال المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وهم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد أسامة أوس أوس، مروة أنور، وكتب: "مسرحية البقاء للأصيع من 12- 16 يناير، على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

وتدور مسرحية "البقاء للأصيع" في إطار كوميدي، بعد أن شحت موارد الأرض تنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه، ويشارك ببطولتها كل من مي كساب، أحمد فتحي، محمد أسامة، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إخراج محمد أوتاكا.

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