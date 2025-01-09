"كريم عبدالعزيز اللي رشحني".. رامي إمام يكشف كواليس مسرحيته "الباشا"

كتب- مروان الطيب:

كشف المخرج رامي إمام، عن كواليس جديدة من مسرحية "الباشا" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض" وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وحل رامي إمام ضيفًا على برنامج "سينماتك"، وأعرب عن سعادته بنجاح مسرحية "الباشا"، وعودته إلى الإخراج المسرحي بعد غياب، وتحدث عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن مسرحية "الباشا" قال: "كريم عبد العزيز هو اللي رشحني لإخراج مسرحية الباشا، وطبعًا كان نفسي أشتغل معاه من زمان جدًا، وكانت مسؤولية كبيرة إني بخرج مسرحية لنجم بحجم كريم عبدالعزيز".

وتدور أحداث مسرحية "الباشا" في إطار كوميدي، حول أبو المعاطي الباشا وأسرته البسيطة، التي تعيش في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة ليلى الصياد، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، ويشارك ببطولة المسرحية كل من هيدي كرم، حاتم صلاح، دينا محسن، جان رامز، تأليف علاء حسن ومحمد صلاح خطاب، إخراج رامي إمام.

يذكر أن أخر مشاركات المخرج رامي إمام على شاشة السينما كانت بفيلم "أبو نسب" بطولة الفنان محمد عادل إمام عام 2023.







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