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يُعرض 30 يناير.. "نتفليكس" تطرح الإعلان الرسمي للموسم الثاني من "مو عامر"

10:18 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الموسم الثاني من مسلسل مو عامر
  • عرض 4 صورة
    الموسم الثاني من مسلسل مو عامر
  • عرض 4 صورة
    الموسم الثاني من مسلسل مو عامر
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كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن الإعلان الرسمي للموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"، والذي من المقرر طرحه في 30 يناير الجاري.

ونشرت نتفليكس الإعلان عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

"مو عامر" الموسم الثاني

تتأرجح حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات والكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشابّ فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية. وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته ليتمكن من العبور. لكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

صناع العمل

يجمع المسلسل بين الفكاهة والتشويق واللحظات المؤثرة، تأليف الفنانين الكوميديين مو عامر ويوسف رامي، ويتكون من 8 حلقات، مدة كل منها 30 دقيقة، بطولة: محمد مو عامر، تيريسا رويز، فرح بسيسو وعمر إلبا وتوبي نيغوي وسايمون ريكس وجوهانا برادي، وتم تصويره في هيوستن وتكساس.

مو عامر نتفليكس الجنسية الأمريكية
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