محمود حميدة وأسرته على "السجادة الحمراء" في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية (صور)

قبل عرضه غدًا على "Watch It".. 10 معلومات عن مسلسل "إقامة جبرية"

كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن والسينما على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 14 هذا العام، والذي ينطلق حفل الافتتاح مساء اليوم الخميس، من داخل معبد الأقصر.

وحرص النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، على التقاط الصور التذكارية على "السجادة الحمراء" رفقة أسرته.

كما وصل المهرجان، الفنانة داليا مصطفى، النجم خالد النبوي، الفنان نور النبوي، النجم أحمد مجدي، المخرج خالد يوسف، الفنانة تارا عماد، الفنان عمر الشناوي، وغيرهم من النجوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام" صور من كواليس الرحلة النيلية التي جمعت عدد من النجوم وضيوف حفل الافتتاح منهم الفنان الكبير محمود حميدة، الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة رانيا منصور، إلى جانب مديرة المهرجان، عزة الحسيني التي كانت في استقبال الضيوف.

يقدم حفل الافتتاح من داخل المعبد الإعلامية تسنيم رابح من السودان، والفنانة ياسمين الهواري من مصر، ويخرج الحفل المخرج شادي علي، ويتخلل الحفل فقرة فنية تقدمها المطربة السودانية آسيا مدني، والمطرب الأقصري حساني القوصي.

ويكرم المهرجان اليوم عدد من نجوم السينما في القارة الأفريقية ومنهم: النجم المصري خالد النبوي، والنجم التونسي أحمد الحفيان، والنجم الغانية أكوسوا بوسيا ، والمخرج الفنان السنغالي موسي سنا أبسا، والمخرج المصري الكبير مجدي أحمد علي.

كما يهدي المهرجان دورته لعدد من السينمائيين الراحلين الذين يحتفي بهم، و بعطائهم وهم: السيناريست عاطف بشاي، والناقد التونسي خميس خياطي، المخرج المغربي الطيب الصديقي، والمخرج ميدهوندو من موريتانيا، والسيناريست بشير الديك ، والفنان الكبير شكري سرحان.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام تحت شعار "السينما الأفريقية قمر 14"، والمهرجان يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير، والمهرجان تقيمه، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والآثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، والبنك الأهلي المصري، ومؤسسة كيميت للمعرفة، ونقابة المهن السينمائية، والراعي الإعلامي للمهرجان موقع عين المشاهير.

اقرأ أيضا..

نانسي ونجوى وإليسا... كيف علق نجوم لبنان الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟

بدون مكياج.. جلسة تصوير "جريئة" لـ هدى المفتي ونجمات الفن يتفاعلون (صور)