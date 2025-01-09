وفاء عامر عن مشاركتها في مسلسل "نقطة سودة": "فخورة بالتمثيل مع فنانين كبار"

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "نقطة سودة"، المكون من 45 حلقة، والذي عرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

وكتبت وفاء، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "فخورة أني عملت مسلسل عظيم انتاج شركة هي من الرواد في صناعة الفن والدراما الصباح للإنتاج الفني".

ووجهت وفاء رسالة شكر لمخرج العمل الدرامي، وكتبت: "المخرج محمد أسامة بجد برافو أنت وأمين عملتوا عظمة جدًا، زملائي الحلوين بجد شكرًا برافوا يا أبطال عقبال نجاح كبير قوي الجاي، بحبكم".

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وأتمت: "سارة سلامة، ناهد السباعي، أحمد مجدي، هدى الإتربي، أحمد مجدي، أحمد بدير، فنانين كبار وعظام وكواليس حلوة بجد شكرًا".

وشاركت وفاء عامر في مسلسل "نقطة سودة" بطولة، النجمة سوسن بدر، الفنان أحمد بدير، الفنانة سارة سلامة، الفنان أحمد مجدي، الفنانة هدى الإتربي، تأليف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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