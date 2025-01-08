بعد عرض مسرحية "مكسرة الدنيا" دنيا سمير غانم توجه رسالة لجمهورها.. ماذا قالت؟

صبحي عطري عن تجربته التمثيلية الأولى "حبق": حلوة كتير مع ناس قراب على قلبي

قبل عرضه غدًا على "Watch It".. 10 معلومات عن مسلسل "إقامة جبرية"

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم رسالة لجمهورها المصري والسعودي، بعد النجاح الجماهيري الذي حققته مسرحية "مكسرة الدنيا"، التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" الفترة الحالية على مسرح محمد العلي.

ونشرت دنيا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "شرفتونا ونورتونا وسعداء جداً بردود أفعال الجمهور على مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض".

View this post on Instagram A post shared by Donia Samir Ghanem (@donia.samir.ghanem)

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا" في إطار موسيقي/ استعراضي، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024، حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

اقرأ أيضا..

"مفيش فن تاني"..عفاف شعيب تكشف موقفا مع والدتها وسرا عن "الشهد والدموع"

إنجي المقدم توجه رسالة للإعلامية لميس الحديدي.. ماذا قالت؟