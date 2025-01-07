قبل عرضه غدًا على "Watch It".. 10 معلومات عن مسلسل "إقامة جبرية"

كتب- مروان الطيب:

يعرض غدًا الأربعاء، أولى حلقات مسلسل "إقامة جبرية" على منصة "Watch It"، الذي يشارك ببطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم الفنانة هنا الزاهد، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة صابرين، الفنان محمود البزاوي، الفنانة ثراء جبيل، الفنانة عايدة رياض، تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة، ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

وخلال السطور التالية 10 معلومات عن مسلسل "إقامة جبرية" قبل عرضه:

1- الفنان أحمد حاتم يشارك كضيف شرف.

2- المسلسل مكون من 10 حلقات.

3- تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي نفسي.

4- المسلسل هو التعاون الثالث بين الفنانة هنا الزاهد والفنان محمد الشرنوبي بعد مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عام 2021، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" 2024.

5- حرص صناع العمل على فرض حالة من الغموض حول البوسترات الدعائية لأبطال المسلسل.

6- المسلسل هو أحدث أعمال السيناريست أحمد عادل، وكانت اخر مشاركاته بمسلسل "أزمة منتصف العمر" عام 2023.

7- مخرج المسلسل أحمد سمير فرج يواصل تصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

8- المسلسل يمثل عودة محمد الشرنوبي إلى الدراما التلفزيونية بعد مسلسل "إيجار قديم" عام 2022 بطولة الفنان شريف منير.

9- الفنانة هنا الزاهد تظهر خلال الأحداث بشكل مختلف وبعيد عن الكوميديا التي تميزت بها.

10-المسلسل يمثل بطولة اجتماعية ويظهر كل أبطاله في ثوب جديد.

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