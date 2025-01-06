حضور جماهيري ضخم لمسرحية "مكسرة الدنيا" في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

نجاح كبير تحققه مسرحية "مكسرة الدنيا"، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" الفترة الحالية على مسرح محمد العلي.

ونشر الفنان محمد ثروت أحد أبطال المسرحية، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وأوضح خلاله أن المسرح رفع لافتة كامل العدد، وأن العرض شهد حضور جماهيري كبير، وعلق ثروت: "مكسرة الدنيا في قلب الحدث، يا صيع".

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا" في إطار موسيقي/ استعراضي، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024، حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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يذكر أن، الفنان محمد ثروت يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني، وفيلم "الصفا الثانوية بنات" بطولة الفنان علي ربيع.

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