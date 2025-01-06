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كواليس احتفال دنيا سمير غانم بعيد ميلادها قبل عرض مسرحية "مكسرة الدنيا"

01:00 ص الإثنين 06 يناير 2025

دنيا سمير غانم

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة دنيا سمير غانم، تفاصيل احتفال عائلتها بعيد ميلادها في كواليس مسرحية مكسرة الدنيا.

وقالت "دنيا"، في تصريحاتها ببرنامج "عرب وود": "واحنا في وسط البروفة فجاة رامي وكايلا وناس صحابي دخلوا عليا بالتورتة، أنا انبسط جدا، بس مكنتش حاسة لأني كنت مندمجة في البروفات بتاعت المسرحية، ملحقتش أتمنى حاجة".

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وشهدت أولى عروض مسرحية "مكسرة الدنيا" حضور جماهيري كبير تحت شعار "كامل العدد"، وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، استعراضي.

وتدور أحداث مسرحية "مكسرة الدنيا"، حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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دنيا سمير غانم مسرحية مكسرة الدنيا عرب وود
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