عرض إضافي لمسرحية "مش روميو وجولييت" الثلاثاء 7 يناير

كتب – مؤمن سعد:

بعد النجاح الذي حققته مسرحية "مش روميو وجولييت" في ليلتها الاستثنائية برأس السنة، طالب الجمهور بإقامة عرض إضافي يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، يعقبه حفل غنائي مشابه لما تم تقديمه في احتفالات رأس السنة

مسرحية "مش روميو وجولييت"، أنتجها المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وحصدت نجاحًا واسعًا منذ عرضها الأول، بفضل فريق العمل المتميز والذي يضم الفنان علي الحجار، رانيا فريد شوقي، ميدو عادل، عزت زين، والمطربة أميرة أحمد، بالإضافة إلى دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، ومايكل سيدهم.

"مش روميو وجولييت" عمل فني متكامل من إعداد محمد السوري وعصام السيد، وأشعار أمين حداد، وإخراج عصام السيد. وساهم في نجاحها فريق مبدع في كافة الجوانب الفنية، من موسيقى أحمد شعتوت، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، إلى إضاءة ياسر شعلان، وتصميم أزياء علا جودة ومي كمال، وجرافيك محمد عبد الرازق، ودعاية محمد فاضل القباني.