الثلاثاء.. نجوم "وتر حساس" في ضيافة لميس الحديدي

كتب – مؤمن سعد:

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة"، الذي يذاع على قناة "ON"، نجوم مسلسل "وتر حساس"، وهم الفنانات صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم، وذلك في حلقة يوم الثلاثاء المقبل.

يأتي اللقاء الذي يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء، بعد التفاعل الكبير والمشاهدات التي حققها المسلسل الذي عرُض على قناة "ON" خلال الفترة الماضية.

ويتحدث الضيوف خلال اللقاء عن أدوراهن في "وتر حساس"، وأهم كواليس المسلسل والقضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.