صبحي عطري عن تجربته التمثيلية الأولى "حبق": حلوة كتير مع ناس قراب على قلبي

رمضان 2025.. روجينا تنشر صورًا مع نادين وإسلام إبراهيم من "حسبة عمري"

كتبت- منى الموجي:

أعلن المذيع صبحي عطري عن توقف تصوير مسلسله السوري "حبق" أولى تجاربه في عالم التمثيل، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشر صبحي عبر حسابه على موقع انستجرام، لقطات من كواليس العمل، معلقا "كان عبالي خليها مفاجأة إلكم بس يطلع المسلسل، بس للأسف ما بعرف إذا رح يكمل التصوير، بس المهم كانت تجربة حلوة كتير مع ناس قراب على قلبي.. صحيح أول تجربة بالدراما بس أكيد مو الأخيرة إن شاء الله، شكرا لكل الأساتذة اللي كانوا جانبي في التصوير".

كان المذيع السوري صبحي عطري بدأ تصوير أولى مشاهده في مسلسل "حبق" في العاصمة السورية دمشق مؤخرا، بعدما وقع اختيار المخرج باسم سلكا عليه.

ويقدم ضمن أحداث العمل دور إعلامي يُدعى زياد، ويشارك في البطولة النجوم: كاريس بشار، مهيار خضور، سلوم حداد، وفاء موصلي، أمانة والي، تيسير إدريس.

يحكي العمل قصة اجتماعية تتسارع فيها الأحداث لتشهد صراعات بين المال والسلطة وإرادة الحياة لأهل حارة "حبق"، ويقع الإعلامي زياد طرفاً في تلك الصراعات ليجد نفسه مطالبا باتخاذ موقف.

وأعرب صبحي عطري في بيان صحفي عن سعادته بظهوره الأول كممثل مع نخبة من أهم نجوم سوريا تحت إدارة المخرج باسم سلكا، ومن خلال نص للكاتب بلال شحادات.

صبحي عطري أحد أشهر مقدمي البرامج الفنية والترفيهية في العالم العربي، أجرى العديد من اللقاءات مع أهم نجوم الوطن العربي والعالم.