بعد انتهاء الموسم الأول.. تعرف على موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه"

كتب- مروان الطيب:

عرضت الجمعة، الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لمسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي شارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، والوجوه الصاعدة وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

وسيتم عرض الموسم الثاني من المسلسل بداية من شهر فبراير المقبل، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على شاشة "dmc"، بالتزامن مع عرضه على منصة "واتش ات".

وكانت الحلقة الأخيرة من مسلسل "ساعته وتاريخه" بعنوان "شهادة حق"، التي سلطت الضوء على إحدى قضايا هتك العرض، وشارك بالحلقة عدد من النجوم الذين ظهروا كضيوف شرف منهم الفنانة هبة مجدي.

وتدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد أمين، هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى.

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