تركي آل الشيخ يواصل الترويج لمسرحية "البقاء للأصيع" استعدادًا لعرضها في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعرض المسرحي "البقاء للأصيع" بطولة الفنان شيكو والفنان هشام ماجد استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي الملصق الدعائي الخاص بالمسرحية عبر حسابه الرسمي على "X"، وكتب: "مسرحية البقاء للأصيع الكوميدية من بطولة الفنان شيكو والفنان هشام ماجد ومجموعة من كبار نجوم المسرح، من 12-16 يناير مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي".

وتدور مسرحية "البقاء للأصيع" في إطار كوميدي، ويشارك ببطولتها كل من مي كساب، أحمد فتحي، محمد أسامة، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، إخراج محمد أوتاكا.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.





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