هشام عباس عن أمنياته لـ2025: "عاوز أعمل مسرحية غنائية استعراضية مع خالد جلال"

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان هشام عباس، عن أمنياته لعام 2025، وقال إنه يرغب في العمل مع المخرج الكبير خالد جلال، وتقديم عرض مسرحي استعراضي ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الوسط الغنائي.

وحل هشام عباس ضيفًا على برنامج "ضيفي" تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، ويعرض على قناة "الشرق"، وتحدث عن ذكريات الدراسة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني والغنائي، ومشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياته الشخصية كشف عنها لأول مرة.

وعن أمنياته لعام 2025، قال "أن يكون هناك فيلم أنا بكتبه بس لسه هخلي حد يجي يكتب معايا، الفكرة عندي ومكتوبة وهمثل فيه طبعًا، ولو شوفت مسلسل الوصية بتاع أكرم حسني وأحمد أمين، المسلسل ده انا عملت فيه الحلقة التاسعة كنت البطل معاهم فيها، صحيح كنت بمثل دور هشام عباس بس فيه جزئية محدش كان يعرفها عن هشام عباس أنه جايب كاتب في البدروم ويعذبه ويضربه بالكرباج ويكهربه عشان يعمل له أغنية حزينة".

وتابع: "وعاوز أعمل مسرحية مع خالد جلال غنائية استعراضية ونجيب بقى ناس كتير تغني معانا، زي ماما ميا والحاجات اللي بتتعمل بره".

يذكر أن هشام عباس يشارك بحفل غنائي يوم 5 يناير الجاري على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة حفلات مشروع "100 سنة غنا" للمطرب علي الحجار، وسط نخبة من نجوم الغناء وهم الفنانة أنوشكا.

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