عدولة جايلكم".. نسرين أمين تروج لمسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "العتاولة 2"، الترويج للمسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الفنانة نسرين أمين، التي انضمت لأبطال الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، بوستر دعائي لشخصيتها ضمن أحداث المسلسل عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت: "عدولة جايلكم يا عتاولة".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض للفنانة نسرين أمين حاليًا بالسينمات فيلم "الدشاش" بطولة النجم محمد سعد، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين طافش، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن، الفنانة نسرين أمين تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها الجزء الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" ويعرض مطلع شهر فبراير المقبل.

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