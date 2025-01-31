"عودة قنبلة الجيل".. هدى الإتربي تروج لمسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "العتاولة 2"، الترويج للمسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الفنانة هدى الإتربي إحدى بطلات "العتاولة 2"، بوستر دعائي تشويقي لشخصيتها "دينا رفارف" التي شاركت بها بأحداث الجزء الأول، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "عودة قنبلة الجيل، استنوا دينا في العتاولة 2".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، الفنانة هدى الإتربي تشارك في مسلسل "هابي هالوين" وسط مجموعة من نجوم الدراما وهم محمود عبد المغني، حنان مطاوع، كلوديا حنا، محمد كيلاني، مروة الأزلي، تأليف وإخراج محمد عبده.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة عندما تقع جريمة قتل ليلة الاحتفال بعيد الهالوين، وتوجه أصابع الاتهام لأكثر من شخص في سبيل حل لغز الجريمة وكشف القاتل، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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