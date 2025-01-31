"خضر راجع".. طارق لطفي يروج لمسلسل "العتاولة 2" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "العتاولة 2"، الترويج للمسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر الفنان طارق لطفي أحد أبطال "العتاولة 2"، صورة لشخصيته "خضر" التي قدمها بأحداث الجزء الأول، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وكتب: "خضر راجع".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان طارق لطفي على شاشة السينما كانت بفيلم "السيستم" عام 2024، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

اقرأ أيضا:

وفاة الموسيقار ناصر الصالح .. وأحلام تنعيه

تشييع جنازة شقيق مصطفى شعبان في محافظة المنوفية