"المعلم عيسى الوزان".. باسم سمرة يروج لـ "العتاولة 2" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل وأبطال مسلسل "العتاولة 2"، الترويج للمسلسل استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر الفنان باسم سمرة أحد أبطال الجزء الثاني، البوستر الدعائي الخاص بشخصيته "عيسى الوزان"، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "المعلم عيسى الوزان، العتاولة".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

ويعرض للفنان باسم سمرة حاليًا في السينمات فيلم "الدشاش" بطولة الفنان محمد سعد، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية وهم زينة، خالد الصاوي، نسرين طافش، نسرين أمين، مريم الجندي، أحمد فهيم، رشوان توفيق، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن، الفنان باسم سمرة يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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