"اللي فات دمار واللي جاي ضرب نار".. أحمد السقا يروج لـ "العتاولة 2" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

يواصل النجم أحمد السقا، الترويج لمسلسل "العتاولة 2" استعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر السقا بوستر رسمي لشخصية "نصار" التي يجسدها ضمن أحداث المسلسل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "اللي فات دمار واللي جاي ضرب نار".

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، واللذان عملا في مجال النصب والجريمة، إلا أن قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، مريم الجندي أحمد كشك، مصطفى أبو سريع، تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن، الفنان أحمد السقا يشارك الفنان أحمد فهمي بطولة فيلم "أحمد وأحمد" ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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