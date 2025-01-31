"dmc" تكشف عن بوسترات "قلبي ومفتاحه" استعدادًا لعرضه في رمضان 2025

رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

كتب- مروان الطيب:

كشفت شبكة قنوات "dmc" عن البوسترات الدعائية لمسلسل "قلبي ومفتاحه" ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "dmc" البوسترات عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلالها عدد من أبطال المسلسل وهم الفنان آسر ياسين، الفنانة مي عز الدين، الفنان دياب، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان أحمد خالد صالح وكتبت: "خمس نجوم في حكاية واحدة، انتظروا مسلسل قلبي ومفتاحه في رمضان 2025 حصريًا على شاشات المتحدة".

ويضم مسلسل "قلبي ومفتاحه" عدد من النجوم وهم ميس حمدان، سما إبراهيم، عايدة رياض، غادة طلعت، تأليف وإخراج تامر محسن.

يذكر أن، آخر مشاركات المخرج تامر محسن في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "فقرة الساحر" بطولة طه دسوقي، علي قاسم، وأسماء جلال وعرض نهاية شهر ديسمبر الماضي.

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