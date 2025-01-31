"مكي ناوي يفاجئنا".. "CBC" تكشف عن الصورة الأولى من مسلسل "الغاوي" رمضان 2025

كتب- مروان الطيب:

كشفت شبكة قنوات "CBC"، عن الصورة الأولى من كواليس مسلسل "الغاوي" بطولة الفنان أحمد مكي، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة "CBC" على "إنستجرام"، صورة للفنان أحمد مكي وهو يحمل طائرين على يديه وكتبت: "انتظروا مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي على شاشات المتحدة في رمضان 2025".

ويشارك الفنان أحمد مكي بطولة "الغاوي" عدد كبير من نجوم الدراما التلفزيونية وهم عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، كرم جابر، أحمد كمال، أحمد بدير، تأليف طارق الكاشف، إخراج محمد جمال العدل.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد مكي في الدراما التلفزيونية كانت بالجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا:

تشييع جنازة شقيق مصطفى شعبان في محافظة المنوفية

"ثالث أعلى فيلم تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما".. طارق الجنايني يحتفل بنجاح "الحريفة 2"



