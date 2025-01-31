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رمضان 2025.. أنوشكا في إعلان "وتقابل حبيب": "عقابي مش هتقدري تستحمليه"

04:35 م الجمعة 31 يناير 2025
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  • عرض 5 صورة
    أنوشكا
  • عرض 5 صورة
    الفنانة أنوشكا
  • عرض 5 صورة
    أنوشكا
  • عرض 5 صورة
    البوستر الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب
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كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي تقدمها الفنانة أنوشكا بالأحداث.

وظهرت أنوشكا في ثوب امرأة قوية، تهدد إحدى شخصيات العمل، قائلة "اللعبة اللي انتوا بتلعبوها لعبة هبلة، عقابي مش هتقدري تستحمليه".

كانت الصفحة الرسمية لـ واتش إت، كشفت عن تيزر تشويقي يضم لقطات للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وآخر للنجم كريم فهمي، وثالث للفنان خالد سليم والرابع للفنانة نيكول سابا على موقع انستجرام.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن أنوشكا شاركت في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل الأجهر، أمام النجم عمرو سعد، وشارك في بطولة العمل: ناهد السباعي، درة، محمود قابيل، نور النبوي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف ورشة ملوك، إخراج ياسر سامي.

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وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 أنوشكا ياسمين عبدالعزيز
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