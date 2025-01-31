رمضان 2025.. نيكول سابا ترقص وتلعب الملاكمة في إعلان "وتقابل حبيب"

رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي تقدمها الفنانة نيكول سابا بالأحداث.

وظهرت نيكول سابا وهي تمارس رياضة الملاكمة في إحدى اللقطات، وفي أخرى وهي ترقص، وصاحب "التيرز"، كلمات ترددها الشخصية: "انت اللي مش عايز تفهم إنك لو بقيت ليا لوحدي حياتك كلها هاتكون مختلفة".

كانت الصفحة الرسمية لـ واتش إت، كشفت عن تيزر تشويقي يضم لقطات للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وآخر للنجم كريم فهمي، وثالث للفنان خالد سليم على موقع انستجرام.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، أنوشكا، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.