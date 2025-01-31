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رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

03:55 م الجمعة 31 يناير 2025
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    البوستر الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب
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    خالد سليم في مسلسل وتقابل حبيب
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    خالد سليم 1
  • عرض 5 صورة
    خالد سليم
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كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي يلعبها الفنان خالد سليم بالأحداث.

وظهر خالد سليم وهو يردد: "ياريت متخلصش طاقتك كلها في إنك تعاندنا وتحاربنا، لإن لازم تبقى ماشي على النظام بتاعنا"، وعلق المسؤول عن الصفحة على الفيديو، وكتب "خالد سليم حط قوانين الكل هيمشي عليها".

كانت الصفحة الرسمية لـ واتش إت، كشفت عن تيزر تشويقي يضم لقطات للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وآخر للنجم كريم فهمي، على موقع انستجرام.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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وتقابل حبيب مسلسلات رمضان 2025 خالد سليم ياسمين عبدالعزيز
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