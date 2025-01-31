رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it- واتش إت، على موقع انستجرام، تيزر تشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، يضم لقطات للشخصية التي يلعبها الفنان خالد سليم بالأحداث.

وظهر خالد سليم وهو يردد: "ياريت متخلصش طاقتك كلها في إنك تعاندنا وتحاربنا، لإن لازم تبقى ماشي على النظام بتاعنا"، وعلق المسؤول عن الصفحة على الفيديو، وكتب "خالد سليم حط قوانين الكل هيمشي عليها".

كانت الصفحة الرسمية لـ واتش إت، كشفت عن تيزر تشويقي يضم لقطات للنجمة ياسمين عبدالعزيز، وآخر للنجم كريم فهمي، على موقع انستجرام.

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.