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رمضان 2025.. ياسمين عبدالعزيز تبكي وتهدد بالإعلان التشويقي الأول لـ"وتقابل حبيب"

03:29 م الجمعة 31 يناير 2025
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  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 7 صورة
    ياسمين عبدالعزيز ومسلسل وتقابل حبيب
  • عرض 7 صورة
    الفنانة ياسمين عبدالعزيز
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    ياسمن وصناع و نقابل حبيب
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    بوسترات مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025
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    البوستر الرسمي لمسلسل وتقابل حبيب
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كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة watch it- واتش إت عن التيزر التشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وظهرت بطلة العمل ياسمين في أكثر من لقطة بالتيزر، وهي تبكي وتتوعد شخص لم يتم الكشف عنه، ومن بين الكلمات التي رددتها "كفاية، أنا شبعت تهديد اللي يعرف يعمل معايا حاجة يعملها، اللي بيني وبينه حرب".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن مسلسل وتقابل حبيب يعيد ياسمين عبدالعزيز للمنافسة في شهر رمضان، بعد غياب العام الماضي، إذ كانت مشاركتها الأخيرة في رمضان 2023 بمسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

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ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2025 وتقابل حبيب كريم فهمي ضرب نار
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