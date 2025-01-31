رمضان 2025.. ياسمين عبدالعزيز تبكي وتهدد بالإعلان التشويقي الأول لـ"وتقابل حبيب"

رمضان 2025.. "watch it" تكشف عن شخصية خالد سليم في "وتقابل حبيب" (فيديو)

كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة watch it- واتش إت عن التيزر التشويقي لمسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز.

وظهرت بطلة العمل ياسمين في أكثر من لقطة بالتيزر، وهي تبكي وتتوعد شخص لم يتم الكشف عنه، ومن بين الكلمات التي رددتها "كفاية، أنا شبعت تهديد اللي يعرف يعمل معايا حاجة يعملها، اللي بيني وبينه حرب".

مسلسل وتقابل حبيب تأليف عمرو محمود ياسين، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

جدير بالذكر أن مسلسل وتقابل حبيب يعيد ياسمين عبدالعزيز للمنافسة في شهر رمضان، بعد غياب العام الماضي، إذ كانت مشاركتها الأخيرة في رمضان 2023 بمسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.