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رمضان 2025.. عمرو محمود ياسين يكشف بوسترات رسمية لمسلسل "وتقابل حبيب"

09:42 م الخميس 30 يناير 2025
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    نجوم مسلسل وتقابل حبيب
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    ياسمين عبد العزيز
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كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست، عمرو محمود ياسين عن بوسترات رسمية لمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشر عمرو بوسترات منفردة لأبطال المسلسل عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "وتقابل حبيب، رمضان 2025، إن شاء الله يعجبكم".

وتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز الترويج لمسلسل "وتقابل حبيب"، وتنشر صور ومقاطع فيديوهات من كواليس التصوير عبر صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن وفاة والدها يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، الذي وافته المنية بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وسط مؤازرة العديد من جمهورها ومتابعيها إلى جانب فريق عمل مسلسلها "وتقابل حبيب" الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ويشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

يذكر أن، الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "زوجة رجل مش مهم" ويشاركها البطولة الفنان اكرم حسني، إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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