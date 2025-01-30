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رمضان 2025.. طرح بوسترات مسلسل "لام شمسية" بطولة أحمد السعدني وأمينة خليل

09:22 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احمد السعدني
  • عرض 4 صورة
    محمد شاهين
  • عرض 4 صورة
    امينة خليل
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كتب - معتز عباس:

كشفت منصة "watch It" عن البوسترات المنفردة لأبطال مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت "watch It" بوسترات لكلًا من، أحمد السعدني، أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، عبر موقع "انستجرام".

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ويُعرض مع المسلسلات التي من المقرر طرحها في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

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مسلسل لام شمسية watch it أحمد السعدني أمينة خليل مسلسلات رمضان 2025
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