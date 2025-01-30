بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. 20 صورة لـ دنيا سمير غانم

بينها "الصفقة 2" و"كتالوج".. "نتفليكس" تكشف عن أبرز أعمالها في 2025

رمضان 2025.. "Mbc مصر" تكشف عن بوسترات "المداح: أسطورة العهد" استعدادًا

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن بوستر مسلسلها الجديد "عايشة الدور" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وظهرت دنيا سمير غانم على البوستر وهي تجسد شخصيتين مختلفتين، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا سمير غانم الدرامية بمسلسل "جت سليمة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

كما عرض للفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا مسرحية "مكسرة الدنيا" وسط نخبة من نجوم المسرح المصري، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" ويشاركها البطولة كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سعد، سلوى عثمان.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام الصيف المقبل.

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