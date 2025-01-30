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بعد تصدرها التريند لهذا السبب.. 20 صورة لـ دنيا سمير غانم

08:45 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم مع محمد سلام وأحمد فهمي
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم بدون مكياج
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم على البحر
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم تكشف عن بوستر مسلسل عايشة الدور
  • عرض 20 صورة
    الفنانة دنيا سمير غانم
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم مع زوجها الإعلامي رامي رضوان
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من فترة الطفولة
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من أحدث جلسة تصوير على السوشيال ميديا
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من كواليس مسرحية مكسرة الدنيا
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من كواليس مسلسل جت سليمة
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم وابنتها كايلا من كواليس تصوير مسلسل جت سليمة
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم وسامي مغاوري ومحمد ثروت
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من كواليس فيلم روكي الغلابة
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي
  • عرض 20 صورة
    كواليس مسرحية مكسرة الدنيا في موسم الرياض
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم من مسرحية مكسرة الدنيا
  • عرض 20 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 20 صورة
    كواليس مسرحية مكسرة الدنيا
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كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن بوستر مسلسلها الجديد "عايشة الدور" المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وظهرت دنيا سمير غانم على البوستر وهي تجسد شخصيتين مختلفتين، ويشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم محمد ثروت، محمد كيلاني، سما إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب، تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة دنيا سمير غانم الدرامية بمسلسل "جت سليمة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

كما عرض للفنانة دنيا سمير غانم مؤخرًا مسرحية "مكسرة الدنيا" وسط نخبة من نجوم المسرح المصري، وذلك ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وحققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" ويشاركها البطولة كل من محمد ممدوح، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد سعد، سلوى عثمان.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة شابة تعمل حارسة شخصية وتتولى حراسة وتأمين أحد رجال الأعمال الكبار، ويتعرضان سويًا للعديد من المواقف الكوميدية المشوقة، تأليف كريم يوسف وندى عزت، إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه خلال موسم أفلام الصيف المقبل.

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