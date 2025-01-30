رمضان 2025.. "شاهد" تكشف عن بوسترات مسلسل "وتقابل حبيب" استعدادَا لعرضه على منصتها

كتب- مروان الطيب:

تواصل "شاهد" الترويج لعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على منصتها، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وكشفت منصة "شاهد" عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، عن بوسترات مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وسط عدد من نجوم الدراما التلفزيونية وهم كريم فهمي، انوشكا، خالد سليم، نيكول سابا، وبسنت شوقي.

وتواصل الفنانة ياسمين عبد العزيز الترويج لمسلسل "وتقابل حبيب"، وتنشر صور ومقاطع فيديوهات من كواليس التصوير عبر صفحاتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن وفاة والدها يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، الذي وافته المنية بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وسط مؤازرة العديد من جمهورها ومتابعيها إلى جانب فريق عمل مسلسلها "وتقابل حبيب" الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء.

ويشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري.

يذكر أن، الفنانة ياسمين عبد العزيز تعود إلى شاشة السينما بعد غياب سنوات بفيلم "زوجة رجل مش مهم" ويشاركها البطولة الفنان اكرم حسني، إخراج معتز التوني، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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