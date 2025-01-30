بالفيديو.. أبطال مسلسل "ساعته وتاريخه" ضيوف "صاحبة السعادة" في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

يحل أبطال مسلسل "ساعته وتاريخه" ضيوفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ونشرت قناة "دي ام سي" برومو لحلقة البرنامج عبر موقع "انستجرام"، والمقرر عرضها يوم الإثنين الساعة 10 مساءًا على قناة "DMC".

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تستعد قنوات DMC لعرض أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه"، وذلك بداية من السبت المُقبل، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

يُذكر أن الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثه " في إطار من الجريمة والتشويق، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد أمين، هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، مايان السيد، محمود السراج، خالد كمال، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة وعمرو موسى.

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