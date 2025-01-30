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رمضان 2025.. طرح بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "80 باكو"

06:55 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    دنيا سامي
  • عرض 7 صورة
    رحمة أحمد
  • عرض 7 صورة
    محمد لطفي
  • عرض 7 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 7 صورة
    خالد مختار
  • عرض 7 صورة
    انعام سالوسة
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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "MBC" بوسترات منفردة لأبطال مسلسل "80 باكو"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت القناة صور البوسترات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "مسلسل 80 باكو حصريا على MBC MASR في رمضان".

مسلسل "80 باكو" من بطولة هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

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