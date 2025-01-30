رمضان 2025.. ياسمين عبدالعزيز تطرح بوستر منفرد لمسلسلها "وتقابل حبيب"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن البوستر المنفرد لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت ياسمين بوستر المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتبت: "ليل الحسيني".

جدير بالذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" يجمع من جديد كريم فهمي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قدما معا في رمضان 2020 مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله.

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