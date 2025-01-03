دنيا سمير غانم تروج لمسرحية "مكسرة الدنيا" قبل عرضها الليلة في "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل أبطال وفريق عمل مسرحية "مكسرة الدنيا"، الترويج للعرض المسرحي المقرر انطلاقه اليوم الموافق 3 يناير ويستمر حتى 7 من نفس الشهر، على مسرح محمد العلي، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الفنان محمد ثروت مقطع فيديو من كواليس الاستعداد للمسرحية عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وظهر خلاله عدد من نجوم المسرحية منهم الفنانة دنيا سمير غانم وقالت: "يا رب سنة جديدة سعيدة علينا كلنا، مستنينكم في مسرحية مكسرة الدنيا على مسرح محمد العلي في موسم الرياض، بطولة نجوم كبار جدًا من 3- 7 يناير".

وتجسد الفنانة دنيا سمير غانم شخصية "حلويات" قائدة فريق السيرك في المدينة البسيطة، في إطار موسيقي، استعراضي، وتدور أحداث المسرحية حول مواجهة "حلويات" تحدي حياتها إما أن تحقق نجاحًا غير مسبوقًا في عرضها الأخير، أو يقوم مالك أرض السيرك بهدمه لبناء مبنى تجاري، ويشارك ببطولة المسرحية كل من محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري، مريم الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

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