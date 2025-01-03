رمضان 2025.. روجينا تنشر صورًا مع نادين وإسلام إبراهيم من "حسبة عمري"

عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون في حفل رأس السنة

كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة روجينا جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "حسبة عمري".

وظهرت روجينا في الصور مع مخرجة العمل مي ممدوح، وعدد من أبطاله: الفنانة نادين والفنان إسلام إبراهيم، وعلقت "إسلام يا عمري.. مسلسل حسبة عمري.. رمضان 2025 بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك وبفضلك.. مدد يا رب مدد بلا عدد".

"حسبة عمري" من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، إخراج مي ممدوح، تأليف محمود عزت، ويشارك في بطولته: روجينا، نادين، إسلام إبراهيم، عمرو عبدالجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب.

جدير بالذكر أن روجينا شاركت في رمضان 2024 ببطولة مسلسل "سر إلهي" تأليف أمين جمال، حمدي التايه، محمد السوري، إخراج رؤوف عبدالعزيز، بطولة أحمد مجدي، مي سليم، محمد ثروت، رنا رئيس، مراد مكرم، نهى عابدين، أحمد سلامة، رشا مهدي.