"السقا والعوضي وسعد".. دراما الأكشن تسيطر على دراما رمضان 2025

عودة نوستالچيا ٩٠/٨٠ على مسرح البالون في حفل رأس السنة

كتب- مؤمن سعد:

تتنافس عدد من الأعمال الدرامية التي تحمل مشاهد أكشن ومطاردات خلال أحداثها في موسم دراما رمضان 2025، وتبقى المنافسة قوية ومشتعلة بين هذه المسلسلات التي ينتظر الجمهور عرضها على الشاشة في الشهر الكريم.

ونستعرض لكم أبرز هذه الأعمال في السطور التالية.

"العتاولة 2"

يحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" العديد من مشاهد الأكشن والمطاردات، ويخوض بطولته أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وإخراج أحمد خالد موسي.

"سيد الناس"

يخوض الفنان عمرو سعد بطولة مسلسل "سيد الناس" الذي يضم عدد من مشاهد الأكشن، وتدور أحداثه في إحدى القرى بصعيد مصر، ويحمل العمل العديد من المشاهد الخارجية التي سيتم تصويرها في عدد من محافظات الصعيد.

"حكيم باشا"

ينافس مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ في موسم دراما رمضان 2025 والعمل ينتمي لنوعية الدراما الصعيدية ويتحدث عن الآثار ويتناول عدد من مشاهد الأكشن، وهو من إخراج أحمد خالد أمين.

"فهد البطل"

يخوض الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل"فهد البطل" الذي تتضمن أحداثه على عدد من مشاهد الأكشن، وهو من تأليف محمود حمدان.

"الحلانجي"

يتناول مسلسل"الحلانجي" الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب، عدد من مشاهد الأكشن خلال أحداثه الدرامية والمقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

"الغاوي"

يدخل النجم أحمد مكي هذا العام السباق الرمضاني من خلال مسلسل "الغاوي"، والذي تغير اسمه بعد أن كان في البداية يحمل اسم "عين شمس"، وتشاركه البطولة الفنانة عائشة بن أحمد، والعمل يعتمد على الدراما الشعبية ويحمل العديد من مشاهد الأكشن، ويغير "مكي" جلده بهذا العمل بعد أن حصر نفسه خلال الأعوام الماضية في شخصية الكبير أوي.