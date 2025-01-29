"بينهم العتاولة 2".. صراع الأجزاء الجديدة في دراما رمضان 2025

كتب - معتز عباس:

يسعى صناع الدراما إلى استثمار نجاح الأجزاء السابقة من مسلسلاتهم التي حققت نجاحا في شهر رمضان، لتقديم أجزاء جديدة منها وهو ما سنشاهده في موسم دراما رمضان 2025، إذ يشهد الموسم استمرارا لظاهرة تقديم أجزاء جديدة من هذه الأعمال الدرامية.

وتلتف الأسر داخل المنزل في شهر رمضان حول شاشات التلفاز، لمتابعة أبطال الأجزاء الجديدة من المسلسلات، والتفاعل مع أحداثها، ومن أبرز تلك المسلسلات: "أشغال شقة جدًا 2، جودر - ألف ليلة وليلة 2"، "كامل العدد 3"، "المداح 5، العتاولة 2".

مسلسل أشغال شقة جدًا 2

عُرض الجزء الأول من مسلسل أشغال شقة في رمضان 2024 وحقق نجاحا وتفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول حول صراع الفنان هشام ماجد، الذي يجسد طبيب شرعي يدعى حمدي وزوجته الفنانة أسماء جلال التي تجسد دور ياسمين، مع تربية توأمهما في ظل انشغالهما بالعمل وعدم قدرتهما على العثور على مديرة منزل مناسبة.

مسلسل أشغال شقة جدًا من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، محمد محمود، إسماعيل فرغلي، علي صبحي، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل "جودر 2"

يستكمل الفنان ياسر جلال وفريق عمل مسلسل "جودر" تقديم جزء ثانٍ من العمل الدرامي، من إخراج إسلام خيري، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال رمضان 2024.

تدور أحداث الجزء الثاني حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وتارا عماد وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "كامل العدد 3"

عرض مسلسل "كامل العدد 3" بموسم دراما رمضان 2025 على منصة "شاهد"، والذي تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت امام، آية سماحة، حسين فهمي وضيوف الشرف النجوم إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وهو تأليف رنا ابو الريش و يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "المداح 5"

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول استمرار حمادة هلال الذي يجسد دور "صابر المداح"، في حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا.

كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

مسلسل "العتاولة 2"

طرحت منصة "شاهد" مؤخرًا عددا من الملصقات الدعائية المنفردة لأبطال مسلسل "العتاولة 2" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشهد الجزء الأول من "العتاولة" نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق بعد عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، الذي دارت أحداثه حول حول عمل أحمد السقا في دور "نصار" وشقيقه طارق لطفي في دور "خضر" في مجال السرقة والنهب ثم تنتهي أحداث المسلسل بتوبة أحدهما.

مع دخول شخصيات جديدة مثل الفنانة فيفي عبده وغياب فريدة سيف النصر ومي كساب، تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، اللذان قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

وشهد فريق عمل الجزء الثاني انضمام العديد من النجوم، منهم: فيفي عبده، نسرين أمين، إلى جانب نجوم الجزء الأول، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع.

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