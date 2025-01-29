إعلان

"بينهم العتاولة 2".. صراع الأجزاء الجديدة في دراما رمضان 2025

09:39 م الأربعاء 29 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    يسرا اللوزي مسلسل المداح 5_9
  • عرض 20 صورة
    ياسر جلال_8
  • عرض 20 صورة
    حمادة هلال مسلسل المداح 5_5
  • عرض 20 صورة
    حمادة هلال في كواليس تصوير المداح 5_4
  • عرض 20 صورة
    ياسر جلال وجيهان الشماشرجي_7
  • عرض 20 صورة
    بوستر المداح_14
  • عرض 20 صورة
    حسين فهمي واطفال مسلسل كامل العدد 3_2
  • عرض 20 صورة
    اسعاد يونس وميمي جمال_13
  • عرض 20 صورة
    أبطال كامل العدد 3_10
  • عرض 20 صورة
    هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب في كواليس أشغال شقة جدا_6
  • عرض 20 صورة
    أبطال مسلسل جودر 2_1
  • عرض 20 صورة
    شريف سلامة يتصدر بوستر كامل العدد 3
  • عرض 20 صورة
    إسعاد يونس تتصدر بوستر كامل العدد 3
  • عرض 20 صورة
    دينا الشربيني تتصدر بوستر كامل العدد 3
  • عرض 20 صورة
    ياسر جلال يتصدر بوستر مسلسل جودر 2
  • عرض 20 صورة
    شيرين مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 20 صورة
    أسماء جلال مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 20 صورة
    هشام ماجد مسلسل أشغال شقة جدا
  • عرض 20 صورة
    مصطفى غريب مسلسل أشغال شقة جدا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

يسعى صناع الدراما إلى استثمار نجاح الأجزاء السابقة من مسلسلاتهم التي حققت نجاحا في شهر رمضان، لتقديم أجزاء جديدة منها وهو ما سنشاهده في موسم دراما رمضان 2025، إذ يشهد الموسم استمرارا لظاهرة تقديم أجزاء جديدة من هذه الأعمال الدرامية.

وتلتف الأسر داخل المنزل في شهر رمضان حول شاشات التلفاز، لمتابعة أبطال الأجزاء الجديدة من المسلسلات، والتفاعل مع أحداثها، ومن أبرز تلك المسلسلات: "أشغال شقة جدًا 2، جودر - ألف ليلة وليلة 2"، "كامل العدد 3"، "المداح 5، العتاولة 2".

مسلسل أشغال شقة جدًا 2

عُرض الجزء الأول من مسلسل أشغال شقة في رمضان 2024 وحقق نجاحا وتفاعلا كبيرا على السوشيال ميديا.

ودارت أحداث الجزء الأول حول صراع الفنان هشام ماجد، الذي يجسد طبيب شرعي يدعى حمدي وزوجته الفنانة أسماء جلال التي تجسد دور ياسمين، مع تربية توأمهما في ظل انشغالهما بالعمل وعدم قدرتهما على العثور على مديرة منزل مناسبة.

مسلسل أشغال شقة جدًا من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم: هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين، محمد محمود، إسماعيل فرغلي، علي صبحي، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، إنتاج عبدالله أبو الفتوح.

مسلسل "جودر 2"

يستكمل الفنان ياسر جلال وفريق عمل مسلسل "جودر" تقديم جزء ثانٍ من العمل الدرامي، من إخراج إسلام خيري، بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول خلال رمضان 2024.

تدور أحداث الجزء الثاني حول استمرار معاناة جودر مع أعدائه والمؤامرات التي تحاك ضده، ويواصل الشمعيين جهودهم لاستخدام جودر للوصول للكنوز.

مسلسل "جودر 2" بطولة ياسر جلال وياسمين رئيس وجيهان شماشرجي ووفاء عامر ووليد فواز وغادة طلعت وعايدة رياض وتارا عماد وآخرون، ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

مسلسل "كامل العدد 3"

عرض مسلسل "كامل العدد 3" بموسم دراما رمضان 2025 على منصة "شاهد"، والذي تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

"كامل العدد" بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ألفت امام، آية سماحة، حسين فهمي وضيوف الشرف النجوم إنجي المقدم ومريم الخشت ويوسف عمر وهو تأليف رنا ابو الريش و يسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل "المداح 5"

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول استمرار حمادة هلال الذي يجسد دور "صابر المداح"، في حروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا.

كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، ويشارك ببطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، هبة مجدي، حنان سليمان، خالد سرحان، إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

مسلسل "العتاولة 2"

طرحت منصة "شاهد" مؤخرًا عددا من الملصقات الدعائية المنفردة لأبطال مسلسل "العتاولة 2" عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وشهد الجزء الأول من "العتاولة" نجاحًا كبيرًا وغير مسبوق بعد عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، الذي دارت أحداثه حول حول عمل أحمد السقا في دور "نصار" وشقيقه طارق لطفي في دور "خضر" في مجال السرقة والنهب ثم تنتهي أحداث المسلسل بتوبة أحدهما.

مع دخول شخصيات جديدة مثل الفنانة فيفي عبده وغياب فريدة سيف النصر ومي كساب، تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول الشقيقان خضر ونصار، اللذان قررا التوبة في نهاية الجزء الأول، ليظهر لهما عدو جديد وسط العديد من المخاطر والعقبات.

وشهد فريق عمل الجزء الثاني انضمام العديد من النجوم، منهم: فيفي عبده، نسرين أمين، إلى جانب نجوم الجزء الأول، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، هدى الإتربي، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبو سريع.

اقرأ أيضا..

"كان هيديه على عنيه".. محمد رمضان يعلق على فيديو خالد سرحان مع "Chat GPT"

"مسيرك يا ملوخية تقعي تحت المخرطة".. رامز جلال يتوعد أحمد حلمي.. ماذا حدث؟

مسلسلات رمضان 2025 العتاولة 2 المداح 5 كامل العدد 3 جودر 2 رمضان 2025 نجوم الفن مسلسلات الأجزاء في رمضان 2025
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

سوريا.. أحمد الشرع يتولى رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية
الرئيس السيسي عن تهجير الفلسطينيين: "الشعب هيخرج كله في الشارع ليقول لا"
حظر أجهزة التليفون المحمول الجديدة غير المطابقة للمواصفات الدولية بدءًا من 1 فبراير
الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن تهجير الفلسطينيين: لا تساهل أبدًا
الرئيس السيسي: تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه
"لن نشارك في هذا الظلم".. نص ما قاله الرئيس السيسي عن مقترح تهجير الفلسطينيين