رمضان 2025.. 13 بوستر لأبطال "إش إش" والقناة العارضة حصريا

"بينهم العتاولة 2".. صراع الأجزاء الجديدة في دراما رمضان 2025

كتب- هاني صابر:

أعلنت قناة "إم بي سي مصر- MBCMASR"، عرضها لـ مسلسل "إش إش" حصريا عبر شاشتها في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت القناة، بوسترات المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وحملت تعليق: "مسلسل إش إش حصريا على MBCMASR في رمضان".

وتخوض الفنانة مي عمر بطولة مسلسل "إش إش" الذي ينافس في رمضان 2025، وتجسد خلاله شخصية الراقصة "إش إش".

مسلسل"إش إش" بطولة مي عمر، ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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