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رمضان 2025.. "المتحدة" تكشف عن الملصق الدعائي لمسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم

06:52 م الأربعاء 29 يناير 2025

دنيا سمير غانم

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كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الملصق الدعائي لمسلسل "عايشة الدور" المقرر عرضه على شاشاتها ضمن مسلسلات رمضان 2025.

مسلسل "عايشة الدور" من بطولة دنيا سمير غانم ونور محمود وأميرة أديب وماجد القلعي وميشيل ميلاد وفدوى عابد.

"عايشة الدور" من إخراج أحمد الجندي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي ويتكون من 15 حلقة.

جدير بالذكر أن دنيا سمير غانم تعود للمشاركة في السباق الرمضاني بعدما غابت العام الماضي، إذ عُرض لها في رمضان 2023 مسلسل جت سليمة.

وتنتظر دنيا طرح فيلمها السينمائي الجديد روكي الغلابة، ويشاركها البطولة النجم محمد ممدوح، النجم بيومي فؤاد، إخراج أحمد الجندي.

وعُرض لـ دنيا مؤخرا ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، مسرحية مكسرة الدنيا والتي حققت نجاحا كبيرا ونسب إقبال مرتفعة، وشاركها البطولة: محمد ثروت، كريم عفيفي، سامي مغاوري.

مسلسل عايشة الدور

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل عايشة الدور مسلسلات رمضان 2025 دنيا سمير غانم
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