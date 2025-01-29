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رمضان 2025.. 11 صورة جديدة من كواليس مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني

06:13 م الأربعاء 29 يناير 2025
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كتبت- منى الموجي:

يواصل فريق مسلسل الكابتن للمخرج معتز التوني، تصوير مشاهدهم في العمل الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025 على إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكشفت الشركة المتحدة عن 11 صورة من كواليس العمل، ظهر خلالها عدد من صناعه وأبطاله، بينهم: المخرج معتز التوني، الفنان أكرم حسني، الفنانة آية سماحة، الفنان أحمد عبدالوهاب.

مسلسل "الكابتن" بطولة أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب، سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد الرافعي، محمد رضوان، سامي مغاوري، عمر شرقي، مؤمن نور، ميمي جمال ووئام مجدي، تأليف أيمن الشايب وعمرو الدالي، إخراج معتز التوني، إنتاج كريم أبو ذكري.

جدير بالذكر أن أكرم حسني شارك في رمضان 2024 بمسلسل بابا جه، وشاركه بطولة العمل: نسرين أمين، سماء إبراهيم، أوتاكا، لافينيا نادر، ياسر الطوبجي.

مسلسل الكابتن معتز التوني مسلسلات رمضان 2025 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
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