فيفي عبده لمصراوي: "مستمتعة بالعمل مع العتاولة2 الله أكبر عليهم"

كتبت- بسمة ثروت:

أكدت الفنانة فيفي عبده على سعادتها بمشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" الذي يستعد لعرضه ضمن مسلسلات رمضان2025 .

وقالت فيفي عبده في تصريح خاص لمصراوي: "أنشغل حاليا بالتصوير الخارجي لدوري في مسلسل العتاولة، ولا أستطيع الإلمام بتفاصيله حتى الآن كي أتحدث عنه، وأنا قدمت 15 مسلسل من بطولتي، وسعيدة، ومستمتعة الآن بالتعاون مع هذا الكم من الأساتذة المحترمين المؤدبين من إخراج لمدير تصوير لجهة إنتاج، كلهم ماشاء الله عليهم الله أكبر".

وأضافت: "لم أكن شاهدت الجزء الأول من (العتاولة) عند الإتفاق، ولكني شاهدته، وأتممت حلقاته الـ 30 دون أن أنام، من فرط ما يتمتع به من تشويق، وحاز على إعجابي الشديد، فهو ثري جداً في الإنتاج، والإخراج، والتصوير، والأماكن، والإبهار، والممثلين، وجميع عناصره تُكمل بعضها البعض، بصراحة اتمزجت، وحاجة زي الفل".

وتعكف حاليا النجمة فيفي عبد على تصوير مشاهدها من الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والذي حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرًا، وانضمت مؤخرا لفريق عمله مع عدد من النجوم والمفاجأت، التي تزيد من حماس جمهوره.

ويشارك في بطولة العتاولة 2 عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفيفي عبده وهدى الإتربي وغيرهم، للمخرج أحمد خالد موسى.