رمضان 2025.. "واتش ات" تكشف عن برومو تشويقي جديد لمسلسل "فهد البطل"

كتب- مروان الطيب:

كشفت "واتش ات" عن برومو تشويقي جديد من مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه على منصتها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت "واتش ات" البرومو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، وظهر بالبرومو الفنان أحمد العوضي والفنانة ميرنا نور الدين وعلقت: "إيه اللي ممكن يوصل كناريا للحالة دي، وخايفة فهد يمضي على إيه؟، النجمة ميرنا نور الدين في مسلسل فهد البطل في رمضان 2025".

ويواصل الفنان أحمد العوضي الترويج لمسلسل "فهد البطل"، ونشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو جديد من كواليس التصوير، إذ ظهر وهو في فرح شعبي وعلق: "استنو فرحة فهد البطل، أكبر فرحة في مصر إن شاء الله".

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل" مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية من بينهم أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، كاروبين عزمي، صفوة، غادة طلعت، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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يذكر أن، آخر مشاركات أحمد العوضي في الدراما التلفزيونية كانت بمسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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