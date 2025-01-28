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رمضان 2025.. نيكول سابا تنشر صورة تجمعها بـ ياسمين عبدالعزيز من كواليس "وتقابل حبيب"

08:38 م الثلاثاء 28 يناير 2025

نيكول سابا تنشر صورة تجمعها بـ ياسمين عبدالعزيز من

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها، صورة جديدة من تجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت نيكول الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "وتقابل حبيب، رمضان٢٠٢٥"، والتي تفاعل معها الفنان عمرو محمود ياسين.

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جدير بالذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" يجمع من جديد كريم فهمي والنجمة ياسمين عبدالعزيز، بعدما قدما معا في رمضان 2020 مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي دارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.

مسلسل "وتقابل حبيب" الذي يعرض في رمضان 2025 من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله.

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ياسمين عبدالعزيز نيكول سابا ونقابل حبيب رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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