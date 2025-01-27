طرح بوستر مسرحية "المجانين" بطولة محمد هنيدي.. تعرف على موعد العرض

كتب - معتز عباس:

طرح الحساب الرسمي لموسم الرياض، البوستر الرسمي لمسرحية "المجانين" بطولة النجم الكوميدي محمد هنيدي، والمقرر عرضها في الفترة من 31 يناير حتى 4 فبراير.

ونشر حساب "موسم الرياض" بوستر المسرحية، عبر موقع "انستجرام"، وكتب: "استمتعوا بالكوميديا والضحك مع النجم الكبير محمد هنيدي ونجوم مسرحية المجانين على مسرح محمد العلي".

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وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر 2024 حتى نهاية فبراير 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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