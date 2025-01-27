رمضان 2025.. طرح الملصق الدعائي لمسلسل "حسبة عمري" بطولة روجينا

كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الملصق الدعائي الخاص بمسلسل "حسبة عمري" المقرر عرضه على شاشاتها ضمن مسلسلات رمضان 2025، مطلع شهر مارس المُقبل.

وظهرت بطلة العمل النجمة روجينا بمفردها على الملصق الدعائي ممسكة بساعة رملية.

مسلسل "حسبة عمري" من بطولة روجينا وعمرو عبدالجليل ومحمد رضوان ومحمود البزاوي وعلي الطيب ونادين ورانيا فريد شوقي.

"حسبة عمري" من إخراج مي ممدوح وتأليف محمود عزت ويتكون من 15 حلقة.

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل سر إلهي إخراج رؤوف عبدالعزيز، وشارك في بطولته أحمد مجدي، محمد ثروت، مي سليم، رنا رئيس، نهى عابدين، مراد مكرم.